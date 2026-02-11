Bologna Lazio, la partita di Santiago Castro: dentro alla prestazione dell’attaccante rossoblù

Bologna Lazio, l’approfondimento su Castro che ha vissuto da protagonista la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/26

Bologna Lazio è la sfida che chiude i quarti di finale di Coppa Italia 2025/26. Oggi proponiamo uin approfondimento su Santiago Castro. La sua ultima titolarità è stata due giornate di campionato fa. Una prestazione bocciata, al pari di quella del resto dei compagni, il suo lavoro per cercare di tenere alto il baricentro della squadra non era servito a molto e dopo 54 miniuti era stato sostituito col risultato di 0-3, che poi si era rivelato come quello definitivo. Ecco l’analisi della sua prestazione odierna.

PRIMO TEMPO

Dopo 60 secondi c’è un lancio di Miranda indirizzato verso di lui, ma Romagnoli non ha difficoltà ad anticiparlo con forza. Al 4′ è bravissimo l’argentino in fase difensiva: al limite dell’area con due dribbling riesce a far ripartire i suoi: eleganza ed efficacia. Al 6′ Castro colpisce di testa su corner: prende il tempo ma indirizza fuori, cosa che lo fa urlare di rabbia. Poco dopo casca in un fuorigioco di rientro. Al decimo va al tiro da fuori area preparandosi il pallone con buona destrezza, ma la conclusione è telefonata e Provedel non ha problemi a bloccarla. Sull’azione in cui Cambiaghi colpisce la traversa, al 9 bolognese viene fischiato una precedente spallata su Gila, fallo non così evidente anche se l’attaccante effettivamente non guarda il pallone e cerca una tipica malizia da bomber d’area. Al 29′ si guadagna un corner con un cross rasoterra dopo una fase di pressing. Ed è una giocata decisiva: sulla battuta di Moro è lui ad andare di testa sul primo palo e a battere Provedel, messo fuori causa anche da un tocco di Gila presente sulla traiettoria: 1-0 per il Bologna. Al 34′ Chiffi fischia una spinta su Romagnoli e pochi secondi dopo altra irregolarità nella propria metà campo per fermare un’incursione di Rovella: l’argentino si conferma un giocatore combattivo. Santiago non si risparmia: spesso agisce sulla trequarti, viene a legare il gioco e lo fa con la consueta determinazione che lo contraddistingue. Nel recupero ennesimo fallo di Castro, stavolta su Gila.

SECONDO TEMPO

Castro entra in partita nella ripresa partecipando a una lunga azione, terminata da un cross di Zortea sul quale va di testa e viene anticipato da Gila in corner. Un minuto dopo spende un fallo per bloccare una ripartenza di Rovella e riceve un giusto cartellino giallo. Al 51′, in una gara piena di capovolgimenti di fronte dopo l’1-1, tenta una conclusione a giro da sinistra, Provedel lo battezza fuori ed ha ragione. Al 55′ gestisce bene un pallone nella propria metà campo, preferendo non verticalizzare subito come richiedeva il pubblico. Al 58′ in area di rigore fa fuori Marusic con un dribbling secco di destro e di sinistro cerca la porta, trovando l’opposizione di Gila. Con il trascorrere dei minuti diminuisce molto il suo coinvolgimento nel gioco. Si capisce così perché Italiano a 10 minuti dal termine ne decida l’avvicendamento con Dallinga. Complessivamente, il giudizio sulla sua gara non può che essere molto positivo, pochi in campo hanno avuto il suo attivismo, oltre ad avere siglato il momentaneo vantaggio della sua squadra.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano