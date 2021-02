Bologna, Medel contattato dal Boca Juniors: Sabatini lo blinda

Il Boca Juniors avrebbe contattato Gary Medel per convincerlo a trasferirsi in Argentina ma il Bologna blinda il suo giocatore

Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il vice presidente del Boca Juniors Juan Riquelme avrebbe contattato Gary Medel per convincerlo a trasferirsi in Argentina.

Il centrocampista cileno vorrebbe chiudere la sua carriera in Sudamerica ma il Bologna, per voce del suo direttore tecnico Walter Sabatini, è convinto che il giocatore resterà in rossoblù anche nella prossima stagione per via dell’accordo valido sino al 30 giugno 2022.