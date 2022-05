Serie A, Mihajlovic allenatore del mese di aprile per la Lega

Bologna, Mihjalovic eletto miglior allenatore del mese di aprile dalla Lega Serie A. Le parole di De Siervo

La Lega Serie A assegna il premio come miglior allenatore del mese di aprile a Sinisa Mihajlovic del Bologna. Un mese importante dove i felsinei hanno pareggiato con Juve e Milan e vinto contro l’Inter. A tal proposito le parole di De Siervo:

PREMIO – «Il premio di allenatore del mese a Sinisa Mihajlovic è la celebrazione non solo degli importanti risultati sul campo, ma anche della coesione, del lavoro quotidiano, dell’unità di intenti di un gruppo, quello rossoblù, che nel mese di aprile è rimasto imbattuto, pareggiando con Juventus e Milan e vincendo contro l’Inter. Mihajlovic ha saputo plasmare uno staff tecnico in assoluta sintonia con il suo pensiero ed è stato in grado di trasferire il suo spirito ai suoi collaboratori e ai giocatori. Il Bologna visto in questo mese ha mostrato la determinazione, l’intensità e l’agonismo che da sempre caratterizzano Sinisa Mihajlovic»