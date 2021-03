Bologna, Mihajlovic: «Tre gol regalati al Napoli. Mi fa arrabbiare una cosa»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni

PRESTAZIONE – «Ci siamo fatti tre gol da soli, abbiamo giocato meglio noi. Il risultato è troppo fasullo per quello che abbiamo creato sul campo. Il calcio però è così. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Mi fa arrabbiare il fatto di aver concesso gol per errori individuali da parte di giocatori esperti».

OBIETTIVO – «Dobbiamo salvarci, siamo in linea con l’obiettivo. Potevamo fare meglio ma anche peggio, considerando gli infortuni. Il campionato è ancora lungo, se giochiamo come stasera possiamo vincere. Quando stiamo bene, possiamo battere chiunque. Abbiamo identità e principi di gioco, ma qualche volta ci manca qualcosa là davanti».

BARROW – «Ha potenzialità enormi, ma per me non è una prima punta. Con me gioca esterno, deve imparare i movimenti e noi dobbiamo aspettarlo. È normale che abbia alti e bassi, tutto dipende da lui».