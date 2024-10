Bologna-Milan, oggi la giornata decisiva: tre opzioni per disputare la gara, le ultime

Bologna-Milan, oggi si deciderà per lo svolgimento della partita dopo i problemi causati dall’alluvione in Emilia: le tre opzioni

Come riferito da Tuttosport, quella di oggi sarà una giornata decisiva per capire se sarà confermato o meno il rinvio, disposto ieri, della gara Bologna–Milan, attualmente programmata per domani alle 18.

Nonostante l’ordinanza del sindaco di Bologna le due squadre vogliono assolutamente giocare: le opzioni valutate sono tre. In caso di agibilità del Dall’Ara l’idea è quella di giocare la sfida lì a porte chiuse. La seconda, che è strettamente legata alla prima, è dare lo 0-3 a tavolino ai rossoneri nel caso in cui il Bologna non si presenti all’appuntamento nonostante l’agibilità del campo.

Per quanto riguarda la terza opzione, al momento la più probabile, è legata allo svolgimento della sfida in un altro impianto visto che il sindaco di Bologna non può annullare la partita ma può vietare l’utilizzo del Dall’Ara. In questo caso l’ipotesi più accreditata è quella di disputare la sfida a Como.