Serie A

Bologna Milan, Allegri in piena emergenza: le idee di formazioni sue e di Italiano

23 minuti ago

Il posticipo odierno delle 20:45 tra Bologna e Milan si preannuncia come una sfida cruciale, capace di mettere a nudo le attuali fragilità fisiche di un Diavolo che arriva al Dall’Ara decisamente incerottato. Mentre l’eco del calciomercato invernale 2026 si è appena spenta, lasciando in eredità il clamoroso mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta e l’innesto dei giovani prospetti Dalpiaz e Cissé, Massimiliano Allegri deve gestire un’infermeria affollata nel momento più delicato della rincorsa allo scudetto.

Il tecnico livornese, stratega pragmatico dei Rossoneri, dovrà fare a meno dei suoi uomini di maggior qualità tecnica. La lista degli assenti è pesante: Alexis Saelemaekers, l’eclettico esterno belga, ha alzato bandiera bianca per un problema all’adduttore dopo i rischi corsi a Roma. Ancor più grave l’assenza di Christian Pulisic: il capitano della nazionale statunitense è bloccato da una fastidiosa borsite all’ileopsoas, privando la squadra di dinamismo e gol. A completare il quadro critico c’è la situazione di Rafael Leão. Il talento portoghese, stella indiscussa dell’attacco, convive con un principio di pubalgia che lo costringerà a partire dalla panchina, utilizzabile solo come extrema ratio in caso di necessità disperata.

Se l’infermeria piange, la storia sorride a Max. Il Bologna rappresenta infatti la vittima preferita di Allegri, che vanta una striscia di imbattibilità impressionante: 25 partite senza mai perdere contro i Felsinei (16 vittorie e 9 pareggi). Un tabù che Vincenzo Italiano, allenatore dei padroni di casa, tenterà di sfatare approfittando delle assenze altrui. I Rossoblù, tuttavia, devono invertire il trend casalingo: il Dall’Ara non è più un fortino, con l’ultima vittoria in Serie A che risale addirittura al 9 novembre contro il Napoli. Una motivazione extra arriva dall’Europa: pur mancando gli ottavi diretti, gli emiliani hanno blindato il playoff di Europa League contro i norvegesi del Brann, mantenendo vivo il sogno continentale.

Probabili formazioni Bologna Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Franceschelli, Pessina, Helland, Casale, Joao Mario, Miranda, Ferguson, Moro, Sohm, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Torriani, Terracciano, Leão, Estupiñán, Tomori, Jashari, Füllkrug, Ricci, Odogu.

