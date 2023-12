Cartellino rosso per il Bologna (ma non per Zirkzee)

Un ultima da dimenticare per il Bologna per chiudere il 2023 dopo l’ottimo avvio di campionato: un rosso alla squadra ma non a Zrikzee

«Privilegia una squadra più coperta aspettandosi l’aggressione dell’Udinese ma è una scelta che non paga. Non è il sabato giusto per il Bologna, e non è neanche il suo sabato»: 5 in pagella inequivocabile da parte del Corriere dello Sport per Thiago Motta, uscito nettamente battuto all’ultima dell’anno.

Unica consolazione, secondo il quotidiano romano, è il mancato secondo giallo da parte di Orsato a Zirkzee, che lo avrebbe meritato per un intervento su Payero.