Calciomercato Bologna, in attacco AVANTI TUTTA per Noslin. Il Verona fissa il PREZZO sul giocatore

Calciomercato Bologna, Sartori sta cercando l’affondo per portare il talento dell’Hellas Verona in Emilia. Setti ha fissato il prezzo

Il Bologna è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco. Il prossimo anno i felsinei giocheranno la Champions League, dunque avranno bisogno di una rosa lunga e competitiva.

Come riportato da Tuttobologna.com Sartori vorrebbe ingaggiare Noslin, la rivelazione di quest’anno dell’Hellas Verona. Setti, però, per la buona riuscita della trattativa richiede non meno di 10 milioni di euro. Su di lui, oltre al Bologna, rimane vigile anche la Lazio.