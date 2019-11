Bologna: Palacio nove e il riempimento dell’attacco

Quando Palacio fa la prima punta del Bologna, è necessario che qualcuno sappia assorbire i suoi movimenti. Per non avere l’area svuotata

Con Palacio come prima punta, il Bologna deve cambiare il modo di attaccare. L’argentino svaria molto, in tutti i lati del campo. Ama defilarsi così come sa venire incontro con grande efficacia.

Proprio per questo, è importante che ci sia sempre qualcuno in grado di assorbire i suoi movimenti, per non correre il rischio di rimanere col centro dell’attacco svuotato. Un esempio nella slide sopra: Palacio è molto defilato, quindi è Svanberg che va a riempire l’area. Con l’argentino punta, trequartisti e mezzali devono sapersi inserire.