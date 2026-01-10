Bologna, parla Italiano: «Rosso a Cambiaghi? Ha sbagliato e ha già chiesto scusa. Ma per me non è una gomitata»

Bologna, Italiano: «Rosso a Cambiaghi? Ha sbagliato e ha già chiesto scusa. Ma per me non è una gomitata». Le sue dichiarazioni

Le dichiarazioni di Italiano, tecnico del Bologna, arrivano al termine del pareggio sul campo del Como, match valido per la 20ª giornata di Serie A.

La squadra rossoblù prolunga la propria serie senza vittorie, nonostante il vantaggio firmato da Cambiaghi a inizio ripresa. Lo stesso esterno, però, ha lasciato i suoi in dieci pochi minuti dopo a causa di un cartellino rosso per condotta violenta. Il Como ne ha approfittato nel finale, trovando il gol del definitivo pareggio con Baturina allo scadere.

Al termine della gara, Italiano ha analizzato la prestazione e gli episodi chiave intervenendo ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Siamo tornati in parte. Abbiamo avuto qualità, qualche segnale si è visto già con l’Atalanta. Non dobbiamo però commettere l’errore di rimanere in 10, e questo eurogol non ci ha permesso di vincere la partita. Ho visto segnali di risveglio in gran parti della partita e lavoreremo per ritrovare la vittoria».

EPISODIO CAMBIAGHI – «Non bisogna dar modo all’arbitro di fare certe valutazioni, anche se per me non è una gomitata. Cambiaghi ha sbagliato e ha già chiesto scusa; mi spiace perché stava dando una grande mano e non commetterà più un errore del genere»

