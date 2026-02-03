Bologna, Italiano nel post partita: «Abbiamo approcciato bene ma non stiamo riuscendo a fare 2 partite consecutive di livello»

Bologna, le dichiarazioni di Vincenzo Italiano nel post partita della sfida di Serie A contro il Milan di Allegri. Ecco le sue parole

Vincenzo Italiano, al termine di Bologna Milan, valida per la 23a giornata di Serie A, ha analizzato la prestazione dei rossoblù intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Eravamo molto fiduciosi, abbiamo approcciato bene ma non stiamo riuscendo a fare 2 partite consecutive di alto livello, con la stessa solidità che avevamo tempo fa. Ogni errore ci fanno male, dietro siamo un po’ leggeri. Dispiace non riuscire a fare una partita dietro l’altra fatte bene».

ANALISI – «Sapevamo che loro ad ogni nostro minimo errore sarebbero andati sugli attaccanti, eravamo consapevoli che avremmo affrontato una partita come questa. Dal mio punto di vista siamo stati troppo impreparati. Si può perdere palla nel palleggio ma non possiamo farci mettere in difficoltà con una palla in verticale».

SCONFITTA – «Abbiamo perso brillantezza e solidità dalla Supercoppa. Non riusciamo ad avere solidità in concentrazione e prestazioni. Siamo arrivati dalla partita di Maccabi con entusiasmo. Ero molto fiducioso. Dobbiamo cercare di tornare a essere solidi. Se riusciamo a trovare la chiave possiamo ritrovarci. Ogni squadra ha dei trascinatori, che fanno la giocata. I giocatori di qualità fanno la differenza come Orsolini, Castro, Bernardeschi possono mettere a posto partite che non vanno nel verso giusto. Dobbiamo trovare continuità ed equilibrio che fanno la differenza».

