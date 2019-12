Andrea Poli, centrocampista del Bologna, parla al termine della gara persa contro il Milan: ecco le sue parole – VIDEO

(dal nostro inviato) – Andrea Poli ha parlato in zona mista. Il centrocampista del Bologna mette le cose in chiaro, anche in riferimento alla tensione con Danilo.

«Si difende in 11 e si attacca in 11, non c’è nessuno che non sbaglia mai. Mi aspettavo di avere qualche punto in più, bisogna avere i piedi per terra. Stiamo facendo un buon campionato. Siamo molto rammaricati. Danilo? Uno dei ragazzi con cui ho il rapporto più bello, non è successo niente».