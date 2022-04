Sampdoria, prestazioni positive e Audero si è ripreso le chiavi della porta

Emil Audero è tornato a difendere la porta della Sampdoria. Buona prova contro la Roma e conferme sulla titolarità nelle ultime sette

Dopo il lungo stop Audero si è ripreso alla grande e con lui anche le chiavi della porta della Sampdoria sono tornate nei guantoni del classe ’97.

Giampaolo ha tanti dubbi di formazione, ma non in porta visto che Audero si è ripreso a suon di prestazioni positive. Prima Venezia, poi Roma e ora tocca al Bologna, sarà un finale importante per i blucerchiati che contano tanto sulle parate di Emil.