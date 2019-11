Bologna, Sansone smentisce Ibrahimovic: «Ci credo poco»

L’attaccante del Bologna Sansone ha commentato le voci che vorrebbero Ibrahimovic in rossoblù a gennaio

Nicola Sansone ha commentato le voci che vorrebbero Zlatan Ibrahimovic vicino al trasferimento al Bologna durante il mercato invernale, forte del legame con il tecnico Sinisa Mihajlovic.

«Sinceramente ci credo poco. Ibrahimovic è un fenomeno, ma guadagna davvero tanto. Il nostro presidente si può permettere quell’ingaggio, ma non so se lo vuole. Nel caso arriverebbe uno che ti fa crescere anche solo per le cose che gli vedi fare in allenamento», ha dichiarato l’attaccante.