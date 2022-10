Bologna, Sartori: «L’esonero di Mihajlovic decisione soffertissima»

Le parole di Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, sul cambio in panchina tra Mihajlovic e Thiago Motta

In occasione della presentazione di Zirkzee, il responsabile dell’area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori, ha parlato del cambio in panchina di Mihajlovic con Thiago Motta. Di seguito le sue parole.

«Quando si cambia allenatore è una sconfitta per tutti, per la società e per l’allenatore. Si spera sempre di non arrivare a questa scelte ma è stata una decisione soffertissima. Questo è il passato, ora il presente è Thiago Motta, è arrivato con 6 giorni per lavorare per la partita contro l’Empoli che purtroppo non è andata bene e secondo me siamo stati sfortunati, con il palo e la traversa. Poi con la pausa abbiamo lavorato in maniera relativa, con tutti i nazionali fuori a Thiago Motta questa situazione non è stata molto d’aiuto, è bello avere i nazionali ma in questo caso è stato penalizzante. Bisogna mettere in preventivo un po’ di tempo ma la speranza è che questo tempo sia meno di quello che normalmente ci vuole. Siamo fiduciosi, Thiago sta lavorando molto bene, lavora 12 ore al giorno, sabato abbiamo la possibilità di mostrare il nostro lavoro».