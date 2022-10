Bologna, Zirkzee: «Qui per migliorare. Bayern Monaco? Vi dico cosa penso»

Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, si è presentato alla stampa in conferenza parlando del suo arrivo e degli obiettivi

«Ho scelto questa piazza a prescindere dall’allenatore. Voglio giocare il più possibile e aiutare la squadra a migliorare. Mi piacerebbe giocare in un attacco a due con Arnautovic, con lui parlo spesso e aiuta molto noi giovani. Nagelsmann? Mi ha fatto gli auguri per questa avventura. Tornare al Bayern Monaco? Chi non lo vorrebbe? E’ chiaramente un sogno ma prima devo fare bene qui a Bologna. Idolo? Ronaldinho».