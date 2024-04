Infortunio Acerbi, il difensore salta la sfida col Torino - Calcio News 24

Inter, infortunio per Francesco Acerbi: il difensore ha avuto un affaticamento e non sarà a disposizione per la sfida con il Torino

Come riportato da Pasquale Guarro, un infortunio per Francesco Acerbi cambia i piani di Simone Inzaghi a due giorni dalla gara di domenica tra Inter e Torino.

Il difensore, autore della rete che lunedì sera ha sbloccato il derby scudetto poi vinto contro il Milan, ha accusato un leggero affaticamento e non sarà dunque a disposizione per la gara contro gli uomini di Ivan Juric. Simone Inzaghi non vuole correre rischi.