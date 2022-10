Bologna, Thiago Motta: «Oggi era difficile»

Le parole di Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Bologna contro la Juventus per 3-0

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juve per 3-0. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Oggi era difficile, contro una squadra che ha fatto bene. Per noi è stata molto complicata, alla fine è meritata questa vittoria della Juventus».

ERRORI – «La Juventus ha iniziato molto forte e ci ha messo molto in difficoltà nella nostra metà campo. Non riuscivamo ad uscire e attaccare, e quando lo facevamo non riuscivamo per la loro fisicità. Noi possiamo migliorare con la palla ma anche senza. Ho visto cose non solo negative ma anche positive, ora penseremo alla prossima partita contro la Sampdoria».

