Thiago Motta Bologna, Sacchi: «C’è solo un allenatore come lui»

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Thiago Motta e la sua stagione al Bologna

Anche Arrigo Sacchi appartiene agli ex mister, oggi opinionisti, più che convinti della bontà delle idee di Thiago Motta. Una certezza espressa oggi su La Gazzetta dello Sport.

COSA PIACE DI MOTTA – «Basta guardare il Bologna… É una squadra alla quale lui ha saputo dare un gioco. E lo ha fatto con un gruppo di emeriti sconosciuti. Lui, in un Paese che pensa che il gioco sia prerogativa del singolo, ha trasmesso l’idea del collettivo, della manovra corale, dell’orchestra. Complimenti».

EX CENTROCAMPISTA – «Thiago Motta è stato un ottimo centrocampista, testa alta e idee chiare. E poi ha fatto esperienze importanti in grandi club. Guardate che allenare a Bologna non è mica uno scherzo. Se fai male, non ti contestano, ma ti ridono dietro, che è anche peggio. Invece un mio amico bolognese mi dice che adesso tutti sono innamorati di Thiago Motta, si divertono quando vanno allo stadio, ha il gusto dello spettacolo».

PARAGONI – «Faccio fatica a trovare una similitudine con altri allenatori, però dico che, come Gasperini, è un tecnico che dà tantissimo al calcio. In termini di impegno, di coraggio e di idee. Thiago Motta ha delle idee, che sono la cosa più importante nel bagaglio di un allenatore. Perché i giocatori te li possono comprare o no, ma le idee sono soltanto tue ed è sufficiente trasmetterle ai tuoi ragazzi per ottenere ciò che desideri».

TRE AGGETTIVI – «Tre aggettivi: moderno, europeo, visionario. L’ho già detto: è uno che guarda avanti, che è sintonizzato con i tempi, che va veloce con il pensiero. Altrimenti, se non fosse così, non sarebbe riuscito a costruire quella bellissima realtà che è il Bologna».