Bologna, Schouten: «Rispetto le scelte di Mihajlovic»

Il centrocampista del Bologna Schouten ha analizzato in zona mista il successo del Dall’Ara contro la Sampdoria

Jerdy Schouten ha commentato la vittoria del Bologna sulla Sampdoria: «Abbiamo approcciato la partita con grande temperamento, volevamo andare in vantaggio e rimanere in gara fino all’ultimo per ottenere i tre punti».

«Per me è stata una grande emozione, ho grande rispetto delle scelte dell’allenatore. Faccio del mio meglio per meritarmi la maglia, quando il mister penserà che potrò entrare dal primo minuto mi farò trovare pronto», ha ammesso il centrocampista.