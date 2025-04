Bologna, il tesoro rossoblù, tanti colpi che hanno reso la squadra più bella e più ricca

Bologna, il lavoro della coppia Sartori-Di Vaio che ha fatto crescere il valore della rosa di Italiano: la valutazione di tantissimi è aumentata

Il Bologna, come riportato da la Gazzetta dello Sport, è diventato un modello virtuoso di crescita calcistica e patrimoniale, con giocatori che vedono moltiplicare il loro valore sotto la guida di Vincenzo Italiano. Da Odgaard, reinventato trequartista e ora valutato almeno 15 milioni, a Ndoye, che con gol e prestazioni ha superato quota 30, passando per giovani talenti come Benja Dominguez, arrivato per 5 milioni e già valutato oltre il doppio. Anche i nuovi innesti stanno brillando: Juan Miranda, terzino sinistro arrivato a parametro zero, oggi vale 15 milioni grazie ai suoi 6 assist stagionali; Emil Holm, ex Atalanta, ha raddoppiato la sua valutazione iniziale.

Il Bologna vola grazie a una miscela di certezze consolidate e nuovi innesti in grande crescita: se da un lato restano centrali giocatori come Orsolini e Ferguson, dall’altro spiccano giovani come Santi Castro, attaccante argentino di 20 anni già a quota 10 gol stagionali, il cui valore è quadruplicato in un anno. Accanto a lui brillano anche Odgaard, Miranda, Holm e Dominguez, tutti protagonisti della valorizzazione firmata Sartori–Di Vaio. Il lavoro della dirigenza, supportata da Fenucci e dal presidente Saputo, sta trasformando Bologna in una piazza ambita e solida, pronta a tornare in Europa con idee chiare e una rosa sempre più ricca di talento.