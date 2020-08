Bologna, Vignato si presenta: «Spero di dare una mano»

Emanuel Vignato ha parlato nelle vesti di nuovo calciatore del Bologna: le dichiarazioni del giovanissimo attaccante

Emanuel Vignato, attaccante del Bologna, ha espresso le prime parole da calciatore rossoblù. Le sue dichiarazioni.

«I primi giorni sono sempre duri, anche per la differenza degli allenamenti. Cosa mi aspetto dalla nuova stagione dopo l’ultima ottima disputata col Chievo? Spero solo di poter dare una mano alla squadra in campionato. Il mio ruolo? Al Chievo ho giocato un po’ in tutti i ruoli del reparto offensivo. Qua ci sono tanti giocatori forti in attacco, spero di giocarmela bene».