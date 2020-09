L’amichevole tra Bologna e Virtus Entella si è conclusa con un pareggio a reti inviolate: solo 0-0 per la squadra di Mihajlovic

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic non è riuscito ad andare oltre il pareggio nel match amichevole giocato a Casteldebole contro la Virtus Entella. La partita tra le due squadra si è conclusa con il risultato dello 0-0.

L’allenatore serbo ha comunque ottenuto informazioni utili in vista dell’esordio in campionato previsto per il prossimo weekend contro il Milan.