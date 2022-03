Bonansea nella Hall of Fame del calcio italiano: «Scioccata e orgogliosa»

Bonansea nella Hall of Fame: «Sono scioccata e orgogliosa. Ha un significato enorme». Tutta l’emozione dell’attaccante azzurra

Come riferito dalla FIGC, Barbara Bonansea è stata inserita nella Hall of Fame del calcio italiano. Le parole dell’attaccante della Juventus Women.

EMOZIONE – «Sono scioccata, felice e al tempo stesso orgogliosa. Questo premio ha un significato enorme che va oltre il rettangolo di gioco: dimostra che insieme alle mie compagne qualcosa di bello nel mondo del calcio femminile lo sto facendo».

HALL OF FAME – «Questi nomi hanno segnato le diverse epoche del nostro sport, quindi è veramente bello far parte di questo gruppetto. Quando ero piccolina ignoravo il calcio femminile, non sapevo neanche di essere in compagnia con altre ragazze che amavano giocare a calcio. Quando ho iniziato a conoscerlo sono rimasta colpita da Melania Gabbiadini, con cui ho avuto la fortuna di giocare in Nazionale. Per me è stata un’icona, perché avevamo lo stesso ruolo ma soprattutto perché era fortissima e al tempo stesso umile. È stata una bella sorpresa scoprire che in questo mondo esistevano personaggi come lei».

