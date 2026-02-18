Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta: le offerte sul tavolo per il centrocampista

Non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, anzi. Giacomo Bonaventura continua a lavorare a testa bassa, spinto dalla fame di chi sente di poter dare ancora molto al calcio giocato. A 36 anni, il centrocampista marchigiano si allena quotidianamente in solitaria, in attesa del progetto giusto che riesca a riaccendere quella scintilla necessaria per tornare protagonista. Il suo nome, scorrendo la lista degli svincolati, rappresenta ancora oggi un’occasione d’oro per qualsiasi direttore sportivo alla ricerca di una mezz’ala di esperienza e qualità, capace di garantire inserimenti puntuali, visione di gioco e un discreto bottino di reti e assist.

Essendo libero da vincoli contrattuali, l’ex colonna dell’Atalanta può firmare in qualsiasi momento, sia in Italia che oltreconfine. Nelle scorse settimane, il suo profilo è stato accostato con insistenza a diverse piazze della Serie A: si è parlato di un suggestivo ritorno alla Fiorentina e di un sondaggio dell’Hellas Verona, ma in entrambi i casi le idee non sono decollate, arenandosi per motivi differenti. Sebbene il desiderio principale di “Jack” rimanga il rientro nel bel paese, il giocatore lascia aperta la porta anche a un’altra esperienza all’estero, forte del bagaglio acquisito recentemente. A parlarne è Calciomercato.com.

Proprio in Arabia Saudita, con la maglia dell’Al-Shabab, Bonaventura ha vissuto la sua ultima avventura professionale. Un’annata solida chiusa con 33 presenze complessive, 4 gol e 3 assist, condividendo lo spogliatoio con campioni come l’esterno belga Yannick Carrasco e il centrale olandese Wesley Hoedt. Curiosamente, non ha incrociato il talentuoso Yacine Adli, approdato nel club di Riad solo dopo l’addio dell’italiano. Nonostante l’opzione per il rinnovo, le parti hanno scelto di separarsi la scorsa estate. Ora, l’entourage del giocatore vaglia con attenzione ogni proposta: non c’è fretta, perché l’obiettivo non è tornare tanto per esserci, ma sposare una causa tecnica stimolante che valorizzi le sue quasi 400 presenze nel massimo campionato.