Boniek: «Milik potrebbe essere ceduto, Zielinski resta a Napoli»

Boniek, il presidente della Federcalcio polacca ha espresso la sua opinione sulla situazione del calcio e non solo

Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha detto la sua in merito anche al calciomercato che vede protagonisti Milik e Zielinski.

MILIK E ZIELINSKI – «Non so nulla, con loro non ho parlato. Per Milik anche io ho la sensazione che potrebbe essere ceduto, mentre Piotr resta. Sono due soluzioni difficili, come scegliere tra due ristoranti uno più bello dell’altro. Giocare in Inghilterra è bello, ci sono soldi e tanta visibilità. La Juve invece è un grande club, uno dei due più organizzati al mondo, insieme al Bayern Monaco».