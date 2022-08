Boniek: «Dybala alla Roma può rinascere. Scudetto? È presto per dirlo»

L’ex calciatore della Roma Boniek ha parlato nuovamente dell’arrivo di Dybala in giallorosso

Zibi Boniek, ex calciatore della Roma che in passato è arrivato nella Capitale dalla Juventus, ha parlato a Famiglia Cristiana dell’approdo in giallorosso di Dybala proprio dai bianconeri.

DYBALA – «Una volta era più difficile, ora siamo abituati al fatto che i giocatori circolino. Dybala è un giocatore di grande nome, ha fatto cose importanti. In scadenza di contratto, non vuole rimanere a Torino e passa alla Roma. È ovvio che se ne parli, ma io penso che nella Roma si troverà alla grande, la società ideale della sua rinascita, perché, pur essendo un grandissimo giocatore, forse un po’ chiuso da Cristiano Ronaldo, nelle ultime due stagioni non ha reso quanto avrebbe voluto. Gli auguro ottime cose».

SCUDETTO – «Sono le quattro squadre che secondo me sulla carta hanno più possibilità di lottare per la Champions League e per lo scudetto. Alla Roma la campagna acquisti dà entusiasmo, Mourinho ha portato giocatori esperti e questo è l’anno giusto perché i giallorossi entrino tra primi quattro. Qualcuno si è spinto a pronosticare lo scudetto, ma è presto per dirlo».