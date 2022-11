Boniek: “La Roma non è scarsa, ma manca un disegno di gioco...»

Zbigniew Boniek, ex giocatore giallorosso, ha parlato del momento della squadra di José Mourinho in Europa e in campionato

Zbigniew Boniek, ex giocatore giallorosso, ha parlato del momento della Roma sotto la guida di José Mourinho.

PAROLE – «La Roma sotto alcuni aspetti sta leggermente deludendo. Ho guardato le ultime tre partite e ci manca un po’ di gioco. Tra tutti i nostri centrocampisti, i migliori mi sembrano Matic e il centrocampista della Primavera. Questo dimostra che quel reparto è il cuore della squadra. Il serbo non può però giocare tutte le partite. Tra Pellegrini, Dybala, Zaniolo, Abraham e la buona difesa, Mancini, Smalling, anche Ibanez nonostante quell’errore al derby, comunque non ci mancano i giocatori. Non abbiamo i campioni è certo. Non è una squadra scarsa la Roma sia chiaro ma ci manca un disegno di gioco».