Boniek: «Milan, Piatek gestito male. Doveva restare in rossonero»

Boniek critica la decisione del Milan di vendere Piatek dopo che l’attaccante polacco è incappato in una crisi realizzativa

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Zbigniew Boniek ha commentato la scelta del Milan di vendere il connazionale Krzysztof Piatek a gennaio.

«La gestione della sua crisi è stata errata. Per me doveva rimanere al Milan: avrebbe dovuto avere il tempo, magari entrando al posto di Ibrahimovic o giocando insieme a lui. Cessione all’Hertha Berlino? Non ho capito perché ci sia andato. Mi auguro che un giorno possa tornare in Italia».