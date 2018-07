Bonucci lascia il Milan? Mourinho lo vuole allo United

Il Manchester United di José Mourinho si fionda su Leonardo Bonucci: il Milan disposto a trattare per la cessione

Dopo un solo anno, Leonardo Bonucci potrebbe dire addio al Milan. La società rossonera, infatti, ha aperto alla possibilità di cedere il difensore ex Juventus a fronte di un’offerta molto importante. Offerta, che stando a quanto riportato da Il Daily Express, potrebbe arrivare dal Manchester United, con José Mourinho che starebbe pressando il club di via Aldo Rossi per avere il giocatore della Nazionale Italiana. Nei prossimi giorni i Red Devils potrebbero formalizzare una prima offerta, dando il via così ufficiale alla trattativa.