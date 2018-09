Bonucci sarà padre per la terza volta: «E poi arrivi tu» – FOTO

Leonardo Bonucci sarà papà per la terza volta. In arrivo il terzo figlio della coppia: l’annuncio sui social network

Buone notizie in casa Bonucci. Il difensore della Juventus e la sua Martina saranno nuovamente genitori per la terza volta. La coppia ha deciso di annunciare attraverso i social network la dolce attesa per il terzo figlio della coppia. Dopo i piccoli Lorenzo e Matteo, il difensore bianconero è pronto a diventare padre per la terza volta. Lo hanno annunciato entrambi attraverso Instagram, postando una foto con tanto di dedica per la bella notizia: «E poi arrivi tu» il messaggio di entrambi i genitori entusiasti di un nuovo arrivo alla vita in famiglia.

Il calciatore nativo di Viterbo è rientrato alla Juventus quest’anno dopo appena una stagione con la maglia del Milan. Un ritorno inizialmente osteggiato dalla tifoseria bianconera che adesso sembra aver perdonato il proprio 19. Quest’oggi l’annuncio della gravidanza da parte della coppia attraverso i social: «E poi arrivi Tu. Amalgama perfetta tra tempesta e quiete. Scissione precisa tra ragione e sentimento. Confidente imparziale di paura e amore. Arrivi al momento giusto, avendo portato pazienza… Avendo rispettato tempi che il cuore non anticipa. Puntuale, brillante, irriverente di fronte a tutti i nostri timori.. Arrivi Tu alla Vita».