Borja Valero: «Conte? Mi disse che non avrei mai giocato. Poi è cambiato»

Il centrocampista dell’Inter Borja Valero spiega come ha convinto il tecnico nerazzurro Antonio Conte

Borja Valero ha speso parole al miele per il tecnico Antonio Conte: «La sua forza è chiedere tantissimo non solo ai giocatori ma a tutti, fino ai magazzinieri e ai ragazzi dell’ufficio stampa. E, quello che chiede, offre in cambio. Mi aveva parlato a inizio stagione. Era stato chiaro: io non faccio affidamento su di te, mi aveva detto».

«Poi ha visto come mi alleno, a testa bassa e mettendomi in discussione: mi ha chiamato di nuovo e mi ha detto che avrei avuto il mio spazio. Così è stato. Alla mia età e per quello che ho fatto vedere in carriera, non devo più dimostrare niente a nessuno. Né penso che a fine stagione mi scade il contratto: lavoro e mi metto a disposizione», ha concluso il centrocampista dell’Inter.