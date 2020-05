Borja Valero: «Lautaro Barcellona? Anche Inter ha un progetto importante»

Dai colloqui con Conte all’ambientamento di Eriksen all’Inter, fino alla crescita di Lautaro: le parole di Borja Valero

Nel corso dell’intervista a gazzetta.it, Borja Valero ha parlato, fra le altre cose, del suo rapporto con mister Antonio Conte e dei compagni di squadra Eriksen e Lautaro Martinez. Ecco le parole del centrocampista dell’Inter.

CONTE – «La forza del mister è chiedere tantissimo non solo ai giocatori ma a tutti: dai magazzinieri ai ragazzi dell’ufficio stampa. Mi aveva parlato a inizio stagione: “Non faccio affidamento su di te”, mi aveva detto. Poi ha visto come mi alleno, a testa bassa e mettendomi in discussione. Mi ha chiamato dicendomi che avrei avuto il mio spazio e così è stato. Alla mia età e per quello che ho fatto vedere in carriera, non devo più dimostrare niente a nessuno. Non penso neppure che a fine stagione mi scadrà il contratto. Lavoro e mi metto a disposizione»

ERIKSEN – «È arrivato a stagione in corso. Una settimana prima giocava ancora nel Tottenham, quella dopo aveva cambiato campionato, Paese, lingua, sistema di allenamento. Non è facile abituarsi in fretta. Quando stava ingranando è arrivato lo stop. Ha tutto per prendersi l’Inter, gli serve solo tempo».

LAUTARO – «Da un anno all’altro è quello migliorato di più. Oltre a segnare, fa un lavoro straordinario per la squadra. Perché restare all’Inter e non andare al Barcellona? Qui abbiamo un progetto molto importante. E’ visibile a tutti».