Borja Valero annuncia: «Pronto a ritirarmi se non rinnovo con la Fiorentina»

Borja Valero ha le idee chiarissime: ecco le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina sul suo futuro

Borja Valero trionfa nella Fineco Cup di golf sul campo di Poggio de Medici. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Nazione.

«Se la Fiorentina vorrà propormi un altro anno di contratto sarò felice, altrimenti non andrò in altre squadre, sono pronto a smettere. In questo caso, non ho intenzione di fare subito il corso per allenatore. Se smetterò con il calcio, voglio passare un anno a giocare a golf e padel».