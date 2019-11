Borussia Dortmund, Favre: «Abbiamo rischiato il tutto per tutto» – VIDEO

Borussia Dortmund, il tecnico Lucien Favre analizza la vittoria in rimonta contro l’Inter: ecco le sue parole – VIDEO

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa della vittoria contro l’Inter, arrivata dopo una rimonta da 0-2 a 3-2. Ecco le sue parole sul grande atteggiamento della squadra.

«Loro erano molto pericolosi ma noi abbiao giocato in attacco perchè volevamo davvero vincere questa partita. Ci siamo presi grossi rischi. Spesso ci siamo trovati in difesa in situazione di due contro due».