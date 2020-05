Borussia Dortmund: «Favre frainteso. Non è in discussione»

Joachim Watzke ha confermato il tecnico Lucien Favre: le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Borussia Dortmund

Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ha smentito le voci di un possibile esonero dell’allenatore Lucien Favre dopo la sconfitta interna rimediata contro il Bayern Monaco.

«Non ci sono ragioni per mettere in discussione l’allenatore. Che voleva solo dire, come sempre, facciamo un punto alla fine della stagione. È stato frainteso. Non intende fare delle conclusioni dopo 28 giornate di campionato», ha ammesso Watzke ai microfoni di Sky Sport.