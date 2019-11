Borussia Dortmund: Favre si aggrappa a Reus mezzala

Il Borussia Dortmund ha rischiato il baratro contro il Paderborn. Favre è passato a uno schieramento molto offensivo, con Reus mezzala

Nonostante la rimonta, il pareggio col Paderborn complica molto la posizione di Favre. In svantaggio per 3-0 a fine primo tempo, nella ripresa il tecnico svizzero ha schierato una formazione super offensiva nel tentativo di raddrizzare il match.

Si vede nella slide sopra. Witsel davanti alla difesa, con Brandt e Reus che erano le mezzali del Borussia Dortmund. Nonostante diversi rischi in ripartenza, la mole offensiva dei gialloneri è cresciuta parecchio, col capitano che ha tra trovato il gol pareggio. Non è però bastato per vincere.