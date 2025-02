Borussia Dortmund, stasera contro lo Sporting Guirassy potrebbe superare due mostri sacri dei gialloneri

Nella sfida di stasera contro lo Sporting, l’attaccante dei gialloneri Serhou Guirassy può superare Haaland e Lewandowski in una particolare statistica

L’attuale capocannoniere della Champions League, Serhou Guirassy, ha già eguagliato il numero massimo di reti segnate in una singola edizione della massima competizione europea con il Borussia Dortmund da due mostri sacri come Robert Lewandowski ed Erling Haaland: sono 10 in 9 partite. Stasera quindi contro lo Sporting il nazionale guineano potrebbe addiruttura superare i due in questa speciale statistica.

Contro lo Sporting, Guirassy potrebbe dunque superare il polacco e il norvegese in questa particolare classifica già stasera. Un ottimo andamento dell’attaccante ex Stoccarda che il Borussia Dortmund ha ingaggiato la scorsa estate per 18 milioni. Un ottimo rendimento (19 reti finore) del guineano che in Champions ha fatto davvero la differenza.