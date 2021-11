Borussia Dortmund, offerta di rinnovo per Haaland: le ultime

Futuro Haaland: il Borussia Dortmund spiazza tutte le pretendenti. I dettagli legati all’attaccante norvegese, seguito da tante big

Secondo quanto riportato dalla Bild nel podcast Bayern Insider, il Borussia Dortmund starebbe preparando un’offerta di rinnovo per Erling Haaland. Una mossa volta a difendersi dagli attacchi delle tante pretendenti per il norvegese, tra cui la Juve, che sogna il colpo ad effetto in attacco.

Il Borussia offrirebbe ad Haaland un ingaggio tra i 16 e i 18 milioni di euro all’anno, con il suo contratto che scade il 30 giugno 2024.