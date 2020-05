I due tesserati del Borussia Moenchengladbach, inizialmente positivi al Coronavirus, sarebbero risultati negativi al secondo tampone

Sospiro di sollievo in casa Borussia Moenchengladbach. Come avvenuto al Colonia, due tesserati del club tedesco sarebbero risultati negativi al Coronavirus dopo il secondo tampone, effettuato dopo una iniziale positività.

Il calciatore e il fisioterapista della società si trovano attualmente in quarantena, in attesa del via libera da parte dei medici.