Kamara: «Mercato? Per ora non ci penso. Voglio continuare a migliorare»

Boubacar Kamara, centrocampista nel mirino di Milan e Juve, ha parlato del suo possibile futuro. Le dichiarazioni in conferenza del giocatore dell’OM.

FUTURO – «E ‘il mio agente che si occupa di tutto, le offerte sono riservate. Non sta a me esprimermi adesso, sto pensando a cosa fare in futuro. Quando avrò preso una decisione sarete i primi a saperlo. Quello che voglio adesso è continuare a lavorare per migliorarmi e vincere trofei».