Bournemouth, Traorè ha contratto la malaria: le condizioni

Le condizioni fisich di Hamed Traoré, centrocampista del Bournemouth ed ex Sassuolo, dopo aver contratto la malaria

Il Bournemouth ha comunicato che Hamed Traoré ha contratto la malaria e salterà per questo la Coppa d’Africa.

COMUNICATO – «L’allenatore dell’AFC Bournemouth Andoni Iraola informa che Hamed Traorè sarà fuori per “qualche tempo” dopo un periodo in ospedale con la malaria. Il calciatore ivoriano salterà la Coppa delle Nazioni Africane a causa della sua malattia di salute e continuerà a sottoporsi a ulteriori test medici. Traorè è stato mandato a casa per riprendersi dalla malattia».