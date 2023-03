Braida: «Il Milan sta tornando ai vertici che gli competono»

Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, ha parlato del passaggio del turno del Milan in Champions League contro il Tottenham

PAROLE – «È stato un bel colpo, per tutti. Per Maldini, per Pioli, per i calciatori, per i tifosi che sono tantissimi. Alla fine è evidente che ci sia sempre un percorso da fare. Il Milan sta tornando ai vertici che gli competono, ha una grande storia ma è evidente che in qualche momento le buone notizie si interrompano, così come i risultati positivi. Il Milan ha un buon impianto di squadra, Maignan è un portiere bravo, molto bravo. I tre difensori anche, sono veloci. Per questo dico che bisogna sempre andare alla ricerca, trovare i calciatori e migliorare sempre. Perché se uno vince una Champions non è detto che non debba rivincerne un’altra. L’appetito vien mangiando, quando si comincia a vincere non ti stanchi mai. Ti stufi di perdere».