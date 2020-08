Braida: «Messi fantacalcio. Conte Inter? A Barcellona…»

Ariedo Braida ha commentato la querelle Antonio Conte e le voci che vorrebbero Lionel Messi all’Inter

Il dirigente Ariedo Braida ha commentato il caso legato ad Antonio Conte e le voci relative al trasferimento di Lionel Messi all’Inter.

CONTE – «È difficile riuscire a capire bene queste situazioni dall’esterno. Le dichiarazioni sono molto forti, coinvolgono la società in una situazione molto complicata. Non so cosa succederà, non so come potranno trovare una soluzione. Se fosse successa una cosa del genere al Barcellona? Posso dirlo con serenità: sicuramente ci sarebbe stata una rottura totale. Non ci sono rimedi per una situazione del genere, non ci sono gli spazi per una convivenza, almeno vista da fuori. Da dentro magari le cose sono diverse».

MESSI – «Per me è fantacalcio. Per come lo conosco io dopo aver vissuto a Barcellona, Messi vive una realtà dove a 33 anni è un Dio e non può andare a cercare altre avventure. Sta bene, se lo merita, è un campione, finché ce la fa deve giocare perché è una delizia per chi ama il calcio: penso non si muoverà da lì, poi magari posso sbagliare».