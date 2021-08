Brandt Lazio, ritorno di fiamma: Tare pensa al nuovo assalto

Non tramontata del tutto l’ipotesi di Brandt alla Lazio con i biancocelesti che starebbero pensando di formulare una nuova offensiva

Un ritorno di fiamma. Con Correa conteso sul mercato da Inter e Everton, la Lazio starebbe pensando ad un vecchio pallino.

Secondo Repubblica infatti non sarebbe tramontata del tutto la pista Brandt del Dortmund. Il club capitolino starebbe pensando ad una nuova offensiva per il classe ’96, sia per funzionalità al modulo di Sarri sia per permettere il tesseramento di Kamenovic.

