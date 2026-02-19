Brann Bologna, crocevia in Europa League: Italiano si affida ai suoi leader: test fondamentale per il riscatto della squadra emiliana

Il Bologna attraversa una fase stagionale davvero complessa. Il ruolino dei Felsinei nel 2026 recita tre successi in dodici gare, l’uscita dalla Coppa Italia e un modesto ottavo posto in Serie A. La delicatissima trasferta di Bergen, città freddissima e notoriamente piovosa, rappresenta dunque un crocevia vitale per il futuro sportivo. In questo gelido scenario, Vincenzo Italiano, grintoso tecnico rossoblù, si gioca le proprie ambizioni nei decisivi playoff di Europa League, ultima vera ancora di salvezza per ravvivare l’annata calcistica.

L’ostacolo da superare si chiama Brann. Affrontare la compagine guidata da Alexandersson, esperto allenatore svedese, rappresenta un’enorme incognita tattica. Il campionato dei nordici è infatti fermo dallo scorso novembre. A complicare la lettura del match contribuisce il recente arrivo di mercato di Helland, possente ex centrocampista norvegese oggi fuori dalla fatidica lista europea. L’ultimo precedente disputato al Dall’Ara, conclusosi sullo zero a zero con l’espulsione di Charalampos Lykogiannis, roccioso terzino greco, preannuncia una gara estremamente abbottonata. Per scardinare la retroguardia avversaria, la formazione emiliana dovrà far girare la sfera con una velocità nettamente superiore rispetto alle recenti uscite.

Per ritrovare l’auspicata brillantezza offensiva, il mister punterà forte sul dinamico modulo tattico. Le chiavi del rilancio sono affidate agli esterni d’attacco, chiamati a fare la grande differenza in campo per sbloccare il punteggio. Si attendono risposte importanti da Riccardo Orsolini, talentuoso esterno marchigiano, e da Federico Bernardeschi, duttile ed esperto fantasista italiano. L’obiettivo primario dei Rossoblù è sbloccarsi mentalmente per tornare a dominare il possesso e il gioco.

RECUPERO ORSOLINI – «Gli ho parlato a lungo, deve restare sereno. Sa quanto è importante per noi, deve essere il nostro valore aggiunto».

ELOGIO BERNARDESCHI – «Fede ha le letture giuste per incidere anche cambiando posizione».