Brasile Argentina, la nota ufficiale della CBF: «Sorpresi dalle modalità d’intervento»

Arriva il comunicato ufficiale della CBF su quanto successo ieri in Brasile-Argentina: la nota

È arrivata la nota ufficiale della Federazione brasiliana (CBF) su quanto accaduto ieri in Brasile-Argentina. Ecco il comunicato.

«La CBF rispetta l’attuazione dei protocolli sanitari più rigorosi nella loro interezza. Tuttavia, rimane assolutamente sorpresa dall’azione svolta dell’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria, a gara già iniziata, poiché Anvisa avrebbe potuto esercitare la sua attività in maniera molto più adeguata nei vari momenti e giorni prima della partita. La CBF sottolinea inoltre che in nessun momento, attraverso il presidente ad interim, Ednaldo Rodrigues, o i suoi direttori, sono intervenuti in alcun punto relativo al protocollo sanitario stabilito dalle autorità brasiliane per l’ingresso delle persone nel paese. Il ruolo della CBF è sempre stato nel tentativo di promuovere la comprensione tra le entità coinvolte in modo che i protocolli sanitari potessero essere rispettati in maniera soddisfacente e il match potesse essere giocato. La CBF ribadisce la sua delusione per gli eventi e attende la decisione di CONMEBOL e Fifa in merito alla gara».