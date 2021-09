Brasile Argentina, Scaloni attacca: «Nessuno ci ha informato della situazione»

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha commentato la sospensione della gara tra Brasile e Argentina: le sue parole

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato in seguito alla sospensione della sfida contro il Brasile. Queste le dure parole del tecnico:

«Vengo a parlare perché il nostro paese scopra cosa è successo. Mi rende molto triste la situazione. Non sto cercando nessun colpevole. Non era il momento di fare quell’intervento. Doveva essere una festa per tutti, per godersi i migliori giocatori del mondo. Vorrei che gli argentini capissero che da allenatore devo difendere i miei giocatori. In nessun momento siamo stati informati che non potevano giocare. Volevamo fare la partita, così come anche i calciatori brasiliani».