Brasile: calciatore 22enne muore dopo sessione di fisioterapia

Brasile in lutto: è morto il difensore 22enne Thiago Cortes al termine di una sessione di fisioterapia

Mondo del calcio in lutto in Brasile. È deceduto per cause ancora da accertare il difensore Thiago Cortes del Guarany de Bagé.

Il 22enne era guarito da un infortunio al ginocchio e si era recato in ospedale per svolgere una sessione di fisioterapia.