Brasile, Raphinha: «É una buona occasione per tornare a vincere»

Le parole di Raphinha sul mondiale del Brasile: «Vogliamo arrivare fisicamente e mentalmente al top, vogliamo vincere»

Il Brasile è pronto a prendersi il ruolo da protagonista al Mondiale. Chi non si nasconde è Raphinha, che carica così l’ambiente verdeoro.

«Sono pronto per il Mondiale di Qatar 2022, voglio essere al meglio fisicamente e mentalmente; il Brasile è una Nazionale ambiziosa, vogliamo vincere il titolo. Non la considero una pressione, la Selecao è sempre una contendente per il titolo. Sono passati 20 anni dall’ultima volta, non ricordo molto perché ero piccolo, ma fu una sensazione incredibile. È normale l’attesa dei tifosi, perché abbiamo una Nazionale con tanta qualità, siamo ansiosi anche noi: è un buon momento per tornare a vincere».